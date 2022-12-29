İYİP Sözcüsü: 6 Nisan'dan sonra planlanacak bir seçime onay vermeyeceğiz

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, bugün partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.

Kürşad Zorlu, AKP’li Tuzla Belediye Meclisi üyesi Türel Ağyol’un CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in önceki günkü buluşmasına ilişkin "Umarım bu geceki birliktelikten kaset çıkmaz" paylaşımı için de “AKP’li bir belediye meclisi üyesinin ahlaksız ve insanlık dışı paylaşımı, siyasi üsluptan yoksunluğunun sembolü gibiydi” diye konuştu.

Zorlu, erken seçim tartışmalarına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

“Seçime şu anda tahmini 170 günlük bir süre kaldı. Bir an önce milletimizin karşısına seçim sandığının getirilmesini ortaya koyduk. Biz, İYİ Parti olarak açık ve net bir kararın içindeyiz. 6 Nisan tarihinden sonra yapılması düşünülecek, planlanacak herhangi bir seçim tarihine asla onay vermeyeceğiz. Sayın Genel Başkan’ımızın ve kurullarımızın ortak görüşüdür.”

Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Çoklu aday masaya gelirse konuşulur” sözlerinin sorulması üzerine, “13. Cumhurbaşkanı’nın Altılı Masa tarafından seçilmesinin tarihi bir kırılma anı olduğunun bilincindeyiz. Bu sorumlulukla tek ve ortak bir aday dışında bir seçeneği doğru bulmadığımızın, sıcak bakmadığımızın kararlılığında olacağız” dedi. (ANKA)