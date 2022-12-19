İYİP şaşkın, çarşamba günü bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararı sonrası Saraçhane’de yaşananlar, muhalefet içinde tartışma konusu halini aldı.

CHP içindeki rahatsızlık basına yansırken, sessiz kalan İYİP'liler olan biteni ‘şaşkınlıkla karşıladıklarını’ söyledi. Tartışmalara ilişkinse partilerinin grup toplantısını işaret ettiler.

İmamoğlu’na ceza verildiği sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da olması ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in İBB binasının bulunduğu Saraçhane’ye gitmesi ve burada verdiği mesajlara CHP’den gelen itirazlar yeni bir tartışmanın fiilini ateşlemişti.

CHP içinden “Parti üyesi bir ismin adaylığı CHP tarafından önerilmeli” sesleri yükselirken, Akşener’in İmamoğlu’nu adaylığa hazırladığı iddiaları dile getirilmişti.

Öte yandan tartışmalar karşısında sessizliğini korumayı tercih eden İYİP’teyse konunun genel idare kurulu (GİK) toplantısında gündeme gelmesi ve partinin tutumunun grup toplantısında Akşener tarafından dile getirilmesi bekleniyor.

'İmalı' açıklamalar'

Diken’den gazeteci Altan Sancar'a konuşan İYİP'li isimler de, CHP kanadından gelen ‘imalı’ açıklamaların kendilerini rahatsız ettiğini gizlemedi. Öte yandan Akşener’in partililere bu konuda konuşmama ricası ilettiği belirtildi.

İYİP'lilere göre, Akşener’in Saraçhane kararının temelinde ‘ittifak ruhu’ yatıyor. İYİP'liler Akşener’in orada olmasının temelinin 2019’da atıldığını belirterek, “İttifak adayımızın yanında olduk” diyor. Tablonun bir ‘rol çalma’ veya ‘dayatma’ olmadığı belirtiliyor.

İYİP'li bir kurmay, "Akşener’e yönelik bir linç kampanyası yürütüldüğünü" düşünüyor. Partili isme göre "CHP’den bazı isimler ve bazı ‘yorumcular’ Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına ‘Allah’ın emri' gibi" yaklaşıyor.

'Yalnız bıraktılar’ diyeceklerdi'

İYİP'li isim Akşener’in “Masa noter değildir” sözlerini hatırlatarak, “Süreci kırıcı hale getirmek doğru değil. Ortada haksız bir ceza var. Yahu cezayı verdirenin hiç mi suçu yok. Ne CHP’nin iç işlerine karışıyoruz ne de masayı dağıtıyoruz. O gün orada olmasak çıkıp ‘Yalnız bıraktılar’ diyeceklerdi” diyor.

'Bu ceza bir aşama'

İYİP kurmayı, İmamoğlu’na verilen cezanın bir aşama olduğunu belirterek, “Genel başkanımız adım adım tüm muhalefetin hedefte olduğunu görüyor. Bu cezayı verenin sonraki hedefi genel başkanımız. O mesajları bu yönden de ele almak gerekir” şeklinde konuşuyor.

Akşener cevap verecek

Partiden bir başka isimse Akşener’in tüm tartışmaları yakından izlediğini belirtiyor. Partililere “Konuşmazsanız daha iyi olur” dediği söylenen Akşener’in GİK toplantısında kurmaylarının görüşlerini alması bekleniyor. Ardından Çarşamba yapacağı grup konuşmasında ‘kendi üslubuna göre’ cevap vereceğinin altı çiziliyor.

'Kazanmak istiyoruz'

İYİP'li isim, “Biz masaya aday dayatmıyoruz, kazanmak istiyoruz. Bunu da hep birlikte en doğru adımlarla yapacağız. Bir linç kampanyası yürütülüyor. Adayın kim olacağına masa karar verir, ambargo koymak doğru değil” ifadesini kullanıyor.