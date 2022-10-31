İYİP, RTÜK üyeliği için TBMM Başkanlığı'na iki isim sundu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) 1 Temmuz'dan bu yana boş olan bir üyeliğe dair tartışmalar devam ederken, 1 Eylül'de yasama faaliyetlerine yeniden başlanan Meclis'te en geç 1 Kasım gününe kadar üye seçiminin yapılması gerekiyor.

İYİP Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, bugün TBMM Başkanlığı'na, RTÜK üyeliği için iki isim sundu. İYİP, RTÜK üyeliği için gazeteci Murat İde ve Çiğdem Akdemir’i aday gösterdi.

Dervişoğlu sunduğu dilekçede, "Anayasa ve 6112 sayılı Kanun’un amir hükümleri ve TBMM Başkanlığı'nın günümüze dek olan uygulamalarına göre RTÜK üyeliği seçimi, Kanun’un 35. maddesinin beşinci fıkrası gereği seçim anında Meclis’teki siyasi parti gruplarının halihazırdaki sandalye dağılımına göre gerçekleştirilmesi gerekiyor" ifadesine yer verdi.

Dilekçede, "TBMM'de halihazırdaki siyasi partilerin sandalye dağılımına göre İYİ Parti Grubu'na düştüğü kesin olan RTÜK üyeliği için Başkanlıkça grubumuzdan halen isim talep edilmediğinden, tarafımızca isimler ve özgeçmişleri ekte sunulmaktadır" denildi.

Dervişoğlu, Meclis Başkanlığı'nı çağrıda bulunarak, "İYİ Parti, bu hukuksuzluğun peşini bırakmayacaktır" dedi. (ANKA)