İYİP referandumun kapısını mı araladı? İşte o hesap

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu’nun, partisinin anayasa değişikliği teklifine tutumu ile ilgili “Olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz ve evet yönündedir” şeklindeki sözleri, referandum için Meclis aritmetiğini yeniden gündeme getirdi.

60 gün sonra sandık

AKP, “türban serbestisi” ve “ailenin korunmasına” yönelik düzenlemeyi içeren iki maddelik anayasa değişikliği teklifini, AKP, MHP, BBP ile bağımsız milletvekili Mehmet Fatih Şeker’in yer aldığı 336 milletvekilinin imzası ile TBMM Başkanlığı’na sunmuştu. Bu durumda iktidar kanadının teklifi referanduma götürebilmek için 24 milletvekilinin “evet oyuna” ihtiyacı bulunuyor. Zorlu’nun açıklamaları sonrasında iktidar kanadı, 37 milletvekili ile parlamentoda temsil edilen İYİP’te, bazı milletvekillerinin “hayır oyu kullanması halinde bile referandum için kapınının aralandığını” belirtiyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre iktidar kanadında, İYİP dışında SP’nin 1 milletvekili, DP’nin 2 milletvekili, DEVA Partisi’nin de 1 milletvekili ile teklifi destekleyeceğine “kesin gözüyle bakılıyor.”

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, teklifin ocak ayında TBMM Anayasa Komisyonu’na, şubat ayında ise TBMM Genel Kurulu’na geleceğini açıklamıştı. Teklifin şubat ayı içinde genel kurula gelerek görüşülmesi ve “referandum kararının” çıkması durumunda ise Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkındaki Yasa uyarınca, teklifin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 60. günü takip eden pazar günü referandum yapılabilecek. Teklif için TBMM’de 360 milletvekilinin “evet oyu” vermesi durumunda da 2023 seçimlerinde seçmenlerin önüne üç sandık konulacak.

CHP ne diyecek?

Anayasaya göre teklifin her bir maddesi TBMM Genel Kurulu’nda ayrı ayrı oylanıyor. Bu nedenle CHP’nin, teklifin “türban serbestisi” ile ilgili 1. maddesine “evet” demesi halinde, ilk madde genel kurulda geçerken “LGBT+’ya yasağı” içeren 2. maddeye “hayır” demesi ve bu maddenin tekliften düşmesi de muhtemel olasılıklar arasında yer alıyor. Bu durumda ise teklifin “türban serbestisini” içeren ilk maddesi TBMM Genel Kurulu’nda 400 milletvekili ile “doğrudan yasalaşabilir.”