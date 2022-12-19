İYİP kulisi: İmamoğlu-Akşener destek 'fotoğrafının' perde arkası

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, İmamoğlu'na verilen ceza sonrası oluşan siyasi atmosfere ilişkin bir yazı yazdı. Alçı İYİP kulislerinden aldığı bilgileri aktarırken, iddialara ilişkin Akşener'in grup toplantısında yanıtlar vereceğini öne sürdü.

Alçı'nın İmamoğlu-Akşener yakınlaşmasının perde arkasına ilişkin yazdığı yazı şu şekilde:

"Mahkemenin mahkumiyet kararı vereceği anlaşıldıktan sonra Meral Akşener’in atlayıp İstanbul’a gelmesi ve Ekrem İmamoğlu’na hem o gün hem de ertesi günkü konuşmasında verdiği destek günlerdir türlü spekülasyonlara sebep oluyor.

Meral Hanım bu tavırlarıyla İmamoğlu’nun adaylığı için sinyal mi veriyor? Kemal Bey’i devreden çıkarmaya mı çalışıyor? 6’lı Masa’da ağırlığını artırma hamlesi mi yapıyor?

Bu iddia ve tartışmaların İYİ Parti cephesinde ve Meral Akşener nezdinde nasıl yankı bulduğunu merak ettim. Parti içinden yetkili isimlerle konuşup havayı kokladım.

Önce şunu söyleyeyim: Akşener perşembe akşamından beri kendisi hakkında yapılan yorumları dikkatle ve sessizce izliyor. Abartılı ve haksız bulduğu değerlendirmelere cevabını, öğrendiğime göre bu haftaki grup konuşmasında verecek.

Genel olarak Meral Hanım’ın Ekrem İmamoğlu’na gösterdiği yakınlık, Perşembe günkü konuşmasında ‘bir yere kaybolma’ çıkışı ve sahnede elini tutarak konuşmasını İYİ Parti’nin ileri gelenleri şöyle açıklıyor:

'Genel Başkanımızın yapısı böyle, sevgisini de öfkesini de net belli eden biri, samimi ve dobra bir insan, orada Ekrem Bey’in uğradığı haksızlıktan çok rahatsız oldu.'

İYİ Partililer partilerinin ve Meral Hanım’ın atlattığı badireler göz önünde bulundurulduğunda partilerinin özgün bir yeri olduğunu düşünüyorlar. İftiralara, engellemelere, haksızlıklara maruz kaldıklarını, bu nedenle haksızlık konusunda Genel Başkanlarının çok duyarlı olduğunu hatırlatıyor ve “Böyle bir mücadele insanının bu tip olaylara yaklaşımı da farklı oluyor” diyorlar.

Peki Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı Ekrem İmamoğlu’nu mu destekliyor Akşener? Gösterdiği yakınlık, konuşmasındaki ’85 milyon’ vurgusu neyin işareti?

İYİ Partili kaynaklara göre Meral Hanım’ın adaylık konusunda kesinlikle herhangi bir angajmanı yok. 6’lı Masa’dan ortak bir kararın çıkmasını çok önemsiyor. ‘Ortak’ kelimesinin altını özellikle çiziyorlar.

İYİ Parti’deki genel hava CHP’lilerin Kemal Bey’in adaylığını tartışmaya dahi açmama yönündeki tavizsiz kararlılığının tansiyonu olumsuz bir şekilde yükselttiği yönünde.

Nasıl ki Meral Hanım kendi adaylığından feragat ettiyse CHP’nin de kendi genel başkanlarının adaylığı konusunda daha esnek ve tartışmaya açık olmasını bekliyorlar ve şu hatırlatmayı yapıyorlar: Belediye başkanları CHP rozeti taşıyabilir ama resmi olarak bizim de içinde olduğumuz ittifakın oyları ile seçildiler.

Ben buradan şunu anlıyorum değerli okurlar: CHP’nin kendi adayımızı biz belirleriz demesi İYİ Parti’yi çok rahatsız ediyor, sonuçta ortak aday belirlenecekse bahsi geçen isimler CHP içinden de olsa İYİ Parti’nin söz sahibi olduğunu düşünüyorlar.

Aday için 6 lider oylama mı yapacak?

Peki masaya herkes farklı adaylarla gelirse ne olacak? Demokratik oylama mı yapılacak? Anketler dikkate alınacak mı? Herkes partisinin oy oranına göre mi söz sahibi olacak?

Bu hayati mesele şimdiye dek liderler arasında hiç konuşulmamış ama ocak ayında yöntem konusunda mutabakata varılacak ve bu kamuoyuna açıklanacak.

Fakat şunu da ekleyeyim: Bir İYİ Parti yetkilisinin söylediğine göre Meral Akşener sürecin yönetimi konusunda toplumsal ağırlığını artırıyor. Bu da giderek üzerindeki ‘aday ol’ baskısını çoğaltıyor. Peki karar değiştirip aday olacak mı? Yetkilinin söylediğine göre böyle bir şey bu aşamada söz konusu değil ama nasıl ki Genel Başkanları kendi adaylığı konusunda feragat ediyorsa bu başkalarının da kendi durumlarını gözden geçirmesini gerektirir."