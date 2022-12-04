İYİP Kongresi'nde arbede: Polis müdahale etti

İYİP Rize Merkez İlçe Kongresi'nde yarışan iki adayın tarafları arasında arbede yaşandı.
İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. olağan kongrede, mevcut başkan İsmail Keskin ile eski başkan Gönül Er başkanlığındaki iki listeyle seçime gidildi.
Kongrede 384 delegenin 349'u oy kullanırken 187 oy alan Gönül Er il başkanı seçildi. Keskin ise 162 oyda kaldı.
İsmail Keskin'in konuşma yaptığı sırada iki adayın tarafları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbede, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.
Bazı kişilerin, darp edildikleri gerekçesiyle karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. (AA)