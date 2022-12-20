İYİP: Kılıçdaroğlu ile kazanılamıyor, anket yapıyorsun, risk var

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Akşener’in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylıkları konusundaki açıklamalarına ilişkin “Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı” değerlendirmesini yapmıştı.

Bu sözlere İYİP kanadından yanıt geldi. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre İYİP'li kurmaylar, Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin “Millet İttifakı’nda bir sıkıntıya yol açmayacağını” söyledi.

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz da Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin iç işlerine müdahale etmekle itham ettiği İYİP'ten bir yöneticiyle yaptığı konuşmayı aktardı.

Saymaz'ın yazısındaki bölüm şöyle:

"Akşener, genel merkezinde grup başkanvekilleri ve Başkanlık Divanı’ndan önde gelen yöneticileri topladı. CHP ile kriz masaya yatırıldı.

Alınan karara göre Akşener, çarşamba günü grup toplantısında, İmamoğlu’nun mağduriyetine değinecek. Cuma günü Fox TV’deki “İlker Karagöz ile Çalar Saat” adlı programda, Kılıçdaroğlu’na yanıt verecek. O güne dek konuşmama, yorum yapmama ve demeç vermeme kararı alındı.

Dün İyi Parti’nin ağır toplarından bir isme “CHP’nin iç işlerine müdahale mi ediyorsunuz?” diye sorduğumda şu yanıtı verdi:

“Bizim söylediklerimiz altı yedi aydır söylediklerimizin tekrarı. Bugüne kadar niye iç işlerine müdahale diye nitelendirmediler?”

Akşener’in Saraçhane’de İmamoğlu’na gösterdiği yaklaşımın adaylık mesajı diye yorumlandığını söyledim.

Bu yoruma itiraz etti: “İmamoğlu’nun hakkı gasp edilmiş. Aday olmaz artık. Öyle bir duruma düşürdüler ki mümkün değil aday olabilmesi. Sadece dayanışma yapıldı. Yalnız bırakılır mı? Darbe yemiş adam. Aday yapmaya kalksanız iki ayda cezasını İstinaf ve Yargıtay’dan geçirirler.”

İyi Parti’nin ağır topu, Kılıçdaroğlu’nun tepkisini Cumhurbaşkanı adaylığına bağlıyor. Şöyle dedi: “Adaylığı çok içselleştirmiş. Bizim için isim çok önemli değil. Çok üstünde durmuyoruz. Fakat Kılıçdaroğlu ile kazanılamıyor. Anket yapıyorsun, risk var. Hem de yüksek.” Kılıçdaroğlu’nun ortaya attığı, adayın altı liderden biri olması görüşüne karşı çıkıyor. “Öyle bir mutabakat yok, öyle bir konuşma yok. Babacan, ‘İsim araştırması yapıyoruz’ demedi mi üç hafta önce. Masada dile getirilmemiş. Ocak ayında konuşulacak” diyor.

Akşener’in aday olmayacağını vurguluyor.

Altılı Masa bozulur mu? “Asla” diyor, “Altılı Masa’dan herkes kalksa biz kalkmayız.”

Akşener’in yaklaşımını ve neler hissettiğini sordum. Şöyle dedi:

“Böyle şeylerden etkilenecek biri değil. Meral hanım çok rahat o konuda. Biz ilkeler üzerine siyaset tapıyoruz. Kimse düşmanımız değil. Ama kazanmak mecburiyetinde olduğumuz bir Türkiye tablosu var. Bu tablonun yüklediği sorumluluk yok mu? Şu şartlarda seçim kaybetmek ne demek? İnsan içine çıkamayız. Harakiri mi yapalım, ne yapalım?”