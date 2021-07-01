İYİP: Kanal İstanbul için referanduma gidilsin

İYİP Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

ANKA'da yer alan habere göre, Usta, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kanal İstanbul için referandum çağrısı yaptı.

Usta, "Kanal İstanbul tartışması çok sağlıksız bir şekilde ilerliyor. Çünkü böyle bir tartışmayı açan Hükümetin toplumu ikna eden kapsamlı bir çalışma yapması gerekir...Bu konu vatandaşa sunulmalı biz referandum yapılmasını talep ediyoruz. Devlet inatla yönetilmez. Hiçbir kurumun haberi olmadan bir anda ortaya çıkmış bir projedir. Bu projenin bir hedefi yok" diye konuştu.