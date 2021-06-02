İYİP İstanbul İl Başkanı Kavuncu'ya 'FETÖ'den takipsizlik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'ın "FETÖ"cü olduğunu ileri sürdüğü İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında, "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi.

ANKA'nın haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı soruşturma sonucunda, Mehmet Satuk Buğra Kavuncu hakkında "FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında tahkikata devam edilmesini gerektirir soyut beyan ve iddialar dışında somut delillerin bulunmadığı gerekçesiyle, kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi.

Savcılık kararında şöyle denildi:

"Şüpheli hakkında elde edilen ve yukarıda yer verilen tespit ve deliller bütün olarak ele alındığında, şüpheli Mehmet Satuk Buğra Kavuncu hakkında FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında tahkikata devam edilmesini gerektirir soyut beyan ve iddialar dışında somut delillerin bulunmadığı tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmakla; Açıklanan nedenlerle şüpheli hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığını karar verdi."

Ne olmuştu?

Özdağ, katıldığı bir televizyon programında, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ" ile ilişkisi bulunduğunu iddia etmiş, Meral Akşener'i de uyardığını söylemişti. Özdağ iddiaların ardından İYİP'den ayrılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da geçen günlerde Ümit Özdağ'ı ifade vermeye çağırmıştı. Özdağ da daha önce kamuoyuna da açıkladığı bilgilerini tekrarladığını söylemişti.