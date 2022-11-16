İYİP İstanbul İl Başkanı görevini bırakıyor

İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, partisinin ocak ayında gerçekleştireceği il kongresinde yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Kavuncu, parti teşkilatıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Partililerine hitabında, “Hepinizin bildiği ve takip ettiği gibi partimizde bir kongre süreci başladı. Kurumlarda, kurumsal körlüğün ve güç zehirlenmesinin olmaması için değişikliğin ve yeni insanlara şans tanınmasının doğru olduğuna inanıyoruz” diyen Kavuncu, “İl başkanlığı gibi görevlerin makul sürelerde tamamlanmasının sistemin işleyişi, yapının dinamizmi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

'Buradan ilan etmek istiyorum'

Kavuncu, kongrede aday olmayacağını şu ifadelerle açıkladı:

“Kongreyle ilgili farklı niyetlerle çeşitli spekülasyonlar yapılabiliyor. Dedikodulara itibar etmeyiniz. Bu dedikodularla baş etmenin tek yolu, her şeyi açık ve şeffaf bir şekilde konuşmaktır. İlk günden beri bu anlayıştan taviz vermedik ve bugün de bu ilke çerçevesinde bu açıklamayı yapıyoruz. Ocak ayı içerisinde yapılacak il kongremize kadar görevimin başındayım. Kongreye kadar da ilk günkü heyecanımla çalışmaya devam edeceğim. Tekrar belirtmek istiyorum, bunun haricindeki kaynağı belli ya da belirsiz, iç ya da dış söylentilere sizler de kulak asmayın. Bununla beraber Ocak ayında gerçekleştireceğimiz il kongresinde aday olmayacağımı buradan ilan etmek istiyorum. Bunu kamuoyuyla da paylaşacağım.”

Sözlerinin devamında, “Bu sözlerim bir veda değil, vedayı ocak ayındaki il kongremizde yapacağız” diyen Kavuncu, “Bundan sonrası da aslında yine veda olmayacak. İstanbul’da 4 yıl görev yapmış bir il başkanı olarak İstanbul’un başarısı için çalışacak her arkadaşımı her zaman destekleyeceğim. Bu süre içerisinde, yol arkadaşlarımla, sizlerle beraber çok büyük ve kıymetli bir mücadele verdik. 31 Mart ve 23 Haziran gibi çok önemli bir seçimi, Türkiye’nin belki de kaderini değiştiren bir seçimi arzu ettiğimiz sonuçla neticelendirmenin gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

'Genel Başkanımızın vereceği görev yapacağım'

Kavuncu ayrıca, Akşener’in vereceği yeni görevleri yerine getireceğini söyledi:

“Tekamüle inanan bir insan olarak İstanbul İl başkanlığı görevimde taşıdığım yükten çok daha fazlasını taşımayı hem partim hem ülkem adına kıymetli bulurum. Siyasette alan değil veren tarafta olma arzusunu da hep taşıdım. Ülkeye ve milletime hizmet ederek tekâmül etme arzu ve çabam hep devam edecek. Bu arzu ve çabayı partimizin ve Genel Başkanımızın uygun göreceği görev/görevleri yerine getirerek gerçekleştirmeye çalışacağım.”