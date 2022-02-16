İYİP İlçe Başkanı 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklandı

Sivas'ta, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İYİP Şarkışla İlçe Başkanı Turgay Şahin tutuklandı.
2021 yılında Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 1 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Turgay Şahin, yerel mahkemenin kararının istinafta yasaya uygun bulunmasının ardından yol uygulamasında gözaltına alındı. Hakkında 2019 yılında başka bir suçtan da 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu belirtilen Turgay Şahin, cezaevine teslim edildi.