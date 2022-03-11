İYİP İl Başkanlığı'nda kavga: 2 kişi hastanelik oldu

İYİP Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, telefonla aradığı Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya’yı parti binasına çağırdı. Kaya ve yanında bulunan merkez ilçe yöneticisi Ferhat Turan parti binasına gitti.

İddiaya göre, parti odasında yapılan görüşmenin ardından İl Başkanı Ekrem Demir, merkez ilçe yöneticisi Ferhat Turan’a yumruklayarak odadan dışarı çıkardı. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akalın, İl Başkanı Ekrem Demir ve İl Yönetim Kurulu üyesi Tarık Aldeniz ardından Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya’ya saldırmaya başladı.

Kaya ve Turan olay yerine sevk edilen ambulanslarla Trakya Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede gazetecilere açıklamalarda bulunan Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya, odada 3 kişinin kendisine vurmaya başladığını iddia ederek, “Kapı da kilitliydi, beni resmen rehin aldılar. Tekmelerin yumrukların nereden geldiğini bilmiyorum. Biz çok pusular gördük, ama böyle kahpe pusular görmedik. Böyle alçakça bir saldırı olmaz” dedi.

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akalın, İl Başkanı Ekrem Demir ve İl Yönetim Kurulu üyesi Tarık Aldeniz’in emniyetteki işlemleri sürüyor. (İHA)