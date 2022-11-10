İYİP il başkanı istifa etti

İYİP Aksaray İl Başkanı Ömer Faruk Ağır yaptığı yazılı açıklamada, İYİP Aksaray İl Teşkilatı'nın kuruluşundan beri Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif görev yaptığını belirtti.

16 Kasım 2021'den bugüne kadar da İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirten Ağır, istifa açıklamasında şunları söyledi:

"Şahsım Ömer Faruk Ağır olarak İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Koçaş ve Cuma Ali Bozdoğan arkadaşlarım ile beraber, gördüğümüz lüzum üzerine istifa ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." (AA)