İYİP heyeti Kuzey Kıbrıs'taki töreni terk etti

Bugün Lefkoşa’da düzenlenen "Kıbrıs Barış Harekatı" etkinliklerine, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetlisi olarak İYİP Parti Siyasi İşler Başkanı ve Genel Başkanvekili Cihan Paçacı ve Meclis Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da katıldı.
Sözcü'nün haberine göre, tören alanındaki protokolde en arka sırada yer ayrıldığını gören İYİP heyeti, bu uygulamanın nedenini sordu. Yetkililer, protokol sıralarının AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafirlerine ayrıldığını belirtti.
Uygulamanın protokol teamüllerine aykırı olduğunu söyleyen İYİP heyeti töreni terk etti. İYİP'li Paçacı ve Tatlıoğlu, alandan ayrıldıktan sonra Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaret ederek Türkiye'ye döndü.
'Erdoğan ve ekibinin şımarıklığına tanıklık ettik'
Paçacı ve Tatlıoğlu yaptıkları ortak açıklamada şunları söyledi: