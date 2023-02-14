İYİP: Anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi temel yaklaşımımız olacaktır

Depremin ardından kamuoyunda seçim tarihine ilişkin yapılan yorumların üzerine İYİP'ten açıklama geldi.

İYİP Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İYİ Partinin temel yaklaşımı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Zorlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Seçim tarihiyle ilgili bazı açıklamalar kamuoyuna yansımaktadır. Elbette öncelikli hedefimiz yaralarımızın hemen sarılmasıdır. İşte hem bu sürecin ve ülke sorunlarının etkin çözümü hem de Anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İYİ Partinin temel yaklaşımı olacaktır.”