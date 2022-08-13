İyi ki doğdun Fidel!

Küba Devrimi'nin önderi Fidel Alejandro Castro Ruz, 13 Ağustos 1926'da dünyaya gelmişti.

ABD'nin başucunda ayaklanan Küba halkı, Fidel'in önderliğinde tüm dünyaya nasıl boyun eğilmeyeceğini göstermişti 1 Ocak 1959'da.

Fidel ve yoldaşları yurtlarından sömürgecileri kovduğu zaman, tüm dünyanın emekçileri umudu görmüş, patron sınıfıysa korkuyla tutuşmuştu. Fidel artık aramızda olmasa da Küba halkının kararlı mücadelesi hâlâ emperyalimi ve onun yandaşlarını endişelendirmeye devam ediyor.

Adaletsizlikle mücadelesi erken yaşlarında başladı

12 kardeşi olan Fidel Castro, 13 Ağustos 1926'da doğdu. Katolik Okulu'nda ilkokulu yatılı okuyan Fidel, daha sonrasında Havana'daki bir Katolik lisesinde orta öğretimine devam etti.

Katolik lisesinden mezun olduktan sonra genç Fidel Havana Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi.

Genç Fidel'in adaletsizlikle mücadelesi erken yaşlarında başladı. Üniversite yıllarından itibaren siyasetle iç içe olan, haksızlığa karşı örgütlülüğü savunan Fidel, 1950'de mezun oldu.

Hukuk fakültesinden çıktıktan sadece iki yıl sonra, 1952 seçimleri için ülkesinin temsilciler meclisinde aday olarak gösterildi Genç Fidel. Ancak Fulgencio Batista'nın diktatörlüğünü ilan etmesiyle seçimler gerçekleşmedi.

Fidel Castro, Batista diktatörlüğüne karşı mücadeleyi örgütlemeye başladı. Fidel ve yoldaşları 26 Temmuz 1953'te ülke çapında bir ayaklanmanın kıvılcımı olacağı umuduyla Santiago de Cuba'daki Moncada kışlasına bir saldırı düzenledi.

Ancak Moncada Baskını yenilgiyle sonuçlandı, ve 'baskın' gerekçesiyle 100 kişi tutuklandı. Tutuklananların sadece 35'i baskına katılmıştı.

Fidel 21 Eylül 1953 günü hakim karşısına çıkartıldığında tarihi savunmasını yapacaktı...

Duruşmada baskının arkasında kimin olduğu sorulduğunda Fidel tereddüt etmeden "Bu devrimin arkasındaki fikir babası, bağımsızlığımızın havarisi José Martí'dir" cevabını verecekti. Ülkesini savunduğunu beyan ettiği savunmasından sonra Fidel'in tutukluğu devam etti.

16 Ekim 1953'teki son duruşmadaysa 2 saat süren "Tarih beni aklayacaktır" konuşmasını yapan Fidel 15 yıl, kardeşi Raúl'se 13 yıl hapse mahkûm edildi.

Fidel, 1953 Moncada Kışlası Baskını'ndan sonra tutuklandı

1955'te politik baskılar üzerine Batista diktatörlüğü af ilan etti. Ancak ABD kuklası diktatörlüğün siyasal oyun olarak kullanmaya çalıştığı af geri tepecekti. Özgür kalan Castro kardeşler, Küba'nın özgürlüğü için verilen mücadeleyi sürdürmek için Meksika'ya geçti.

Fidel buradaki Kübalıları 26 Temmuz Hareketi ismi altında örgütledi.

2 Aralık 1956 günü Fidel, Raúl ve beraberlerindeki 81 devrimci Granma adlı tekneyle Küba kıyılarına ulaştı, ancak burada Batista diktatörlüğü onları hazırda bekliyordu. Karaya ayak basar basmaz saldırya uğrayan Fidel ve yoldaşları arasından sadece 12 kişi sağ çıkabilmişti, bunlardan birisi Ernesto “Che” Guevara'ydı.

Fidel Castro ve yoldaşları Sierra Maestra'da, 2 Aralık 1956

Halk birlik olunca askerler taraf değiştirdi

Batista güçlerine karşı gerilla savaşı yürütmek için Sierra Maestra'ya çekilen Fidel ve yoldaşları pes etmedi. Ada genelinde ilerledikçe tekrar örgütlenmeye başlayan Kübalı yurtseverler büyüdükçe Batista hükümetinin güçsüzlüğü de ortaya çıktı; halk örgütlenince Batista rejimi saflarındaki askerler bile silahlarını bırakıp zaman zaman taraf değiştirmişti.

Yılbaşı günüyse imparatorluğun başucunda, ABD'nin kıyısında, yandaş Batista 1 Ocak 1959'da Amerika'ya giden bir uçağa atlayarak kaçtı. Castro'nun 800 yoldaşı Küba hükümetinin 30 bin kişilik profesyonel ordusunu yenmişti.

Artık sömürülmekten bıkanların, boyun eğmeyenlerin oluşturduğu 26 Temmuz hareketi başkent Havana'ya girerken coşkuyla karşılandı, bu sefer ülkenin nasıl yönetileceği sorusu gündeme geldi.

Fidel, Che Guevara, William Alexander Morgan ve diğer önde gelen devrimciler La Coubre patlamasını protesto etmek için yürüyüşte, 5 Mart 1960

İlk olarak Manuel Urrutia Başkanlığında bir geçici hükümet kuruldu, daha sonra Şubat 1959'da Fidel Küba'nın Devlet Başkanı oldu.

Küba'nın ABD'nin arka bahçesi olmaktan kurtulması için tüm işletmeleri devletleştiren, ülkesini kamucu, sosyalist bir yöne çeviren Fidel, geri bir sömürge ülkesi olan Küba'yı kısa sürede kalkınma ve ekonomik bağımsızlık yoluna soktu.

ABD'nin Fidel'e karşı şu ana kadar kaydedilmiş toplam 638 suikast girişimi oldu.

Yeni Küba yüzünü SSCB ve diğer sosyalist ülkelere dönerken yanı başında özgür bir Küba'ya tahamül edemeyen ABD daha sonra Domuzlar Körfezi Çıkartması adı altında hatırlanacak başarısız bir işgal girişiminde bulundu. İşgal girişimine karşı Fidel yine en önde ülkesini savunanlar arasındaydı.

Fidel SSCB ziyareti sırasında Kafkasya'da

20. yüzyılın sonunda Avrupa ve SSCB'de meydana gelen karşı devrimlerin ardından ABD'nin ülkeye karşı uyguladığı ablukayla baş başa kalan Küba yine pes etmedi. Fidel'in ve Komünist Parti'nin liderliğinde Küba halkı pes etmeden 1991'de başlayan büyük krizi atlattı.

Fidel ve ABD'li edebiyatçı Ernest Hemingway

Hayatı boyunca emperyalizme ve kapitalizme karşı mücadele eden Marksist-Leninist lider Fidel Castro, 2008'de Küba Devlet Başkanlığı'nı bırakmasının ardından da Latin Amerika ülkelerinin ABD'ye karşı birlik olması için verdiği mücadeleyi sürdürdü.

Fidel ve uzaya çıkan ilk insan Yuri Gagarin

Fidel 2011'de Küba Komünist Partisi'nin Genel Sekreterliği görevini de bıraktı.

Fidel Alejandro Castro Ruz 2016'da aramızdan ayrıldı, ancak Küba hâlâ yankilerin onca çabasına karşın ayakta ve eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin ve sosyalizmin bayrağını yükseltmeye devam ediyor.

Fidel'in Küba'sı, 1 Ocak 1959'dan beri dünya için umudun şafağı olmaya devam ediyor.

Kübalı devrimcinin 2003 yılında Arjantin’de yaptığı “Daha iyi bir dünya mümkün!” adlı konuşmasıysa hâlâ Küba'nın dünyadaki rolünü açıklamakta önemini koruyor...