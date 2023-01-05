İyi ki doğdun Berkin... 'Uçurtmanın ipi elimizde'

Uçurtmanın ipi elimizde... Tüm çocukların yüzü sen gibi gülene dek göklerde salınacak.



Eve götüremediğin ekmek aklımızda... Herkesin karnı doyana dek hep kavgamız ona olacak.



İyi ki doğdun, #Gezi kadar çok yaşa #BerkinElvan pic.twitter.com/aEjNFulJJH