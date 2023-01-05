İyi ki doğdun Berkin... 'Uçurtmanın ipi elimizde'

Bugün Haziran Direnişi'nde polisin attığı gaz fişeği sonrası hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın doğum günü.
Berkin yaşasaydı bugün 24 yaşında bir genç olacaktı...
Şimdilerde onun anısı eşit, özgür bir dünya kavgasında yaşıyor.
Uçurtmanın ipi elimizde... Tüm çocukların yüzü sen gibi gülene dek göklerde salınacak.— TKP (@tkpninsesi) January 5, 2023
Eve götüremediğin ekmek aklımızda... Herkesin karnı doyana dek hep kavgamız ona olacak.
İyi ki doğdun, #Gezi kadar çok yaşa #BerkinElvan pic.twitter.com/aEjNFulJJH