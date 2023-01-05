İyi ki doğdun Berkin... 'Uçurtmanın ipi elimizde'

Bugün Haziran Direnişi'nde polis saldırısında katledildiğinde henüz 15 yaşında olan Berkin'in doğum günü.

Haber Merkezi

Bugün Haziran Direnişi'nde polisin attığı gaz fişeği sonrası hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın doğum günü.

Berkin yaşasaydı bugün 24 yaşında bir genç olacaktı...

Şimdilerde onun anısı eşit, özgür bir dünya kavgasında yaşıyor.