İTÜ Tuzla yerleşkesinde kriz fırsatçılığı: Konaklama ücreti 5 katına çıkarıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi, 22 Mayıs - 9 Haziran tarihleri arasında uygulamalı dersleri yüz yüze yapma kararı aldı. Bu tarihler arasında DEFAV’a (Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardımlaşma Vakfı) ait okul yurdunun açılacağı duyuruldu. Mezunların, sosyal yardımlaşma adı altında kurduğu vakıf, öğrencilerin kampüsteki tek konaklama seçeneği olan yurdun günlük ücretini 105 TL olarak belirledi. Odaların normal dönemde günlük ücreti 21 TL’ye denk düşerken yapılan bu orantısız zam, üç kişilik odaların tek kişilik olacağı, temizlik ve dezenfektasyon hizmetleri gibi bahanelerle açıklanmaya çalışıldı.

Sadece üç günlük eğitim masrafı KYK burs/kredi ücretini geçiyor!

İşin matematiği yapılan açıklamalarla örtüşmediği gibi öğrencilere bindirilen yük sadece konaklama ücretiyle bitmiyor. Eğitim sırasında gerekli olan ekipmanların (iş başı tulumu, iş güvenliği ayakkabısı, baret vb.) pandemi ve hijyen gerekçeleriyle okul tarafından sağlanmayacağı duyuruldu. Üç günlük eğitim sürecindeki konaklama masraflarına ekipmanlar, yol ve yeme-içme gibi ihtiyaçlar da eklendiğinde öğrencilerin, bir bölüm dersini başarıyla verebilmek için harcamak zorunda bırakıldıkları miktar KYK burs/kredi ücretini geçiyor.

Özel kurslarda verilen 3 günlük sertifika eğitiminin ücreti ortalama 400 TL civarındayken öğrenciler bir devlet okulu olan İTÜ’de aynı eğitim için iki katı masrafa girmek zorunda bırakılıyor. İTÜ Denizcilik fakültesi idaresi ise sessizliğini sürdürerek DEFAV’ın İTÜ öğrencilerini mağdur etmesine müsaade ediyor.