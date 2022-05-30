İTÜ öğrencileri öldürülen üniversite mensupları için yürüdü

İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Ana Bilim Dalı Doktora öğrencisi Beril Varol ve İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Ömer Akın 27 Mayıs Cuma günü, hakkında defalarca uzaklaştırma kararı verilen Yavuz Selim Bektaş tarafından kendi evlerinde öldürüldü.

Akademi çevresinde ve öğrenciler arasında bu olay büyük tepki toplarken bugün üniversite öğrencileri İTÜ'nün Ayazağa Kampüsünde İnşaat Fakültesi'ne yürüyerek bir anma düzenlediler.

İTÜ Öğrenci kulüpleri ülkede her geçen gün artan kadın cinayetlerine ve yargının yetersizliğine dikkat çekerken öldürülen İTÜ mensupları hakkında basit bir taziye mesajı dışında bir söz söylemeyen rektörlüğü de eleştirerek şu açıklamayı yaptı:

“Kadınları korumayan, faillere cesaret veren bu düzen ve adalet sistemi bizlerden çok değerli iki hocamızı aldı. İyi hal indirimlerinden, kadın düşmanı politikalardan cesaret alan, hakkında defalarca uzaklaştırma kararı verilen caniler kadınları katletmeye devam ediyor. Yasaları kadınları değil katillerini koruduğu sürece de devam edecektir.

İTÜ'lü öğrenciler olarak bizler kadın cinayetlerinin politik olduğunun altını çizerken rektörlüğün baştan savma tutumunu ve de okulumuzun iki hocasının öldürüldüğü günde hiçbir şey olmamış gibi mangal partisinde fotoğraf vermeyi tercih edip hocalarımızın ölümünü sadece basit bir açıklama ile geçiştirmesini kabul etmiyoruz.”

Öğrenciler açıklamalarını şöyle tamamladılar:

“Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında ve de mağdurların yanındayız. Kimsenin yalnız ve sessiz kalmasına, korkmasına izin vermeyeceğiz. Yaşadığımız bu korkunç olay bir kere daha gösteriyor ki İstanbul sözleşmesi tekrar yürürlüğe girmelidir bununla kalmamalı kadınları gerçekten koruyacak yeni yasalar çıkarılmalıdır.

Bu okulun öğrencileri olarak kadın cinayetleri ile her zaman mücadele edeceğimizi ve asla susmayacağımızı tekrar dile getiriyor ve de herkesi kadına yönelik şiddetin karşısında durmaya çağırıyoruz.”

İstanbul Teknik Üniversitesi Kadın Dayanışma Komitesi de olaya dair açıklama yayımladı:

“Hocalarımız Beril ve Ömer’in katlinin tek sorumlusu kendi yaşamına da son veren şahıs değil! Kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemek yerine laikliği ayaklar altına alan düzen siyaseti kadın erkek, genç yaşlı fark etmeksizin can alan kadın cinayetlerinin asıl sorumlusudur.”