'İttifak' çıkışı Bahçeli'ye takılmıştı: MHP'de Saffet Sancaklı'nın istifası istendi

AKP ve MHP, yerel seçime Cumhur İttifakı altında birlikte girme kararı alırken, adaylık süreci öncesi tartışmalar da devam ediyor.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın son açıklamaları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tepkisine neden oldu.

Bahçeli'den futbol göndermeli eleştiri

Saffet Sancaklı, AKP ile işbirliğini hedef aldığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Geçen dönem yerel seçimlerde bize beraber yöneteceğiz dediler. Ama bizim hiçbir arkadaşımıza ne Büyükşehir’de daire başkanlığı ne de ilçe belediyelerinde başkan yardımcılığı verdiler. Türkiye’de de sadece Kocaeli’de bize belediye vermediler. Bu dönemde bize Kocaeli’de bir ilçe belediyesi verilmeli, yoksa parti tabanımızda bir kırgınlık yaşanır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz. Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sancaklı’nın sözlerine ilişkin, “Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir” dedi.

Sancaklı yalanladı

Sancaklı, sosyal medya hesabından söz konusu açıklamaları inkar ederek şunları söyledi:

“Bugün bir takım taraflı medya organlarında, söylemediğim sözler üzerinden tamamen yalanlarla Cumhur İttifakına karşı yapılan olumsuz algı operasyonlarını büyük bir şaşkınlıkla takip ettim. Dün olduğu gibi bugün de Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin emrinde olduğumu, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın başarısı için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ettiğimi belirtmek isterim.''

İstifası istendi

Sancaklı'nın geri adımı tansiyonu düşürmedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.