İtalyan mafya lideri Van Gogh hırsızlığıyla ilgili tutuklandı

İtalya'nın en çok aranan adamlarından biri olan ve karaborsadan çalıntı iki Van Gogh tablosu satın aldığından şüphelenilen üst düzey uyuşturucu kaçakçısı Raffaele Imperiale Dubai'de tutuklandı.

İtalya eyalet polisi ve mali suçlar polis teşkilatının Perşembe günü yaptığı ortak açıklamada, Napoli merkezli Camorra mafyasının elebaşı olduğu iddia edilen Raffaele Imperiale'nin 4 Ağustos'ta tutuklandığı bildirildi.

46 yaşındaki Imperiale, Birleşik Arap Emirlikleri'nde tutuluyor, İtalya Adalet Bakanlığı iade prosedürlerini bekliyor.

İtalya İçişleri Bakanlığı'na göre Imperiale, Ocak 2016'dan bu yana İtalya tarafından organize suç faaliyetinin bir parçası olarak uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan aranıyor.

İtalyan araştırmacılara göre, Imperiale 2000'li yılların başında uyuşturucu ticaretine "uluslararası bir komisyoncu" olarak başladı.

2002 yılında bir Amsterdam müzesinden çalınan iki Van Gogh eseri, 2016 yılında Imperiale'nin doğduğu yer olan Napoli bölgesindeki Castellamare di Stabia kasabasındaki bir çiftlik evinde saklanmış olarak bulundu.

'Çalmadım, ucuzdu satın aldım'

Imperiale, bu yılın başlarında Napoli'deki Il Mattino gazetesine verdiği bir söyleşide resimlerin çalınmasıyla ilgili herhangi bir bağlantıyı reddetmiş ve eserleri tutkulu bir sanat aşığı olduğu için satın aldığını iddia etmişti.

Imperiale, gazeteye “Onları doğrudan hırsızdan aldım çünkü fiyatı cazipti. Ama en çok da sanatı sevdiğim için'' dedi. İtalyan mafya lideri birkaç yıldır Dubai'de yaşadığını da söyleşide gizleme ihtiyacı duymadı.

Amato-Pagana klanının bir üyesi olan Imperiale, 1990'larda bir kafe işletmek için İtalya'dan ayrılarak Amsterdam'a gitti. Mafya lideri burada La Repubblica'ya göre Hollandalı kaçakçılarla ittifak kurmaya başladı.

La Repubblica, Imperiale'nin burada ilk olarak bir tür psikoaktif madde olan ekstazi tabletlerini ticareti yaptıktan sonra, gözünü daha kazançlı kokain ticaretine diktiğini yazdı. Imperiale, Güney Amerikalı kaçakçıların yardımıyla Avrupa pazarı için tonlarca uyuşturucuyu Hollanda'ya taşırken, aynı zamanda restoranlar ve yatırım şirketleri işletti.