İtalyan itfayesi: Son 24 saatte 800'den fazla orman yangını müdahalesinde bulunduk

İtalya itfaye kurumu Vigili del Fuoco, Sicilya'nın Katanya kentinde evlerin tahliyesinin başladığı ve buradaki havalimanının geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Vigili del Fuoco'nun açıklamasına göre son bir gün içerisinde sadece Sicilya'da 250 yangın söndürme operasyonu düzenlendi, bunların 50'siyse Katanya'da meydana geldi. Vigili del Fuoco son 24 saat içerisinde toplam 800'den fazla yangına müdahalede bulunulduğunu belirtti. Puglia ve Calabria'da 130, Lazio'da 90 ve Campania'da 70 yangına müdahalede bulunulduğu aktarılırdı.

Alevler tatil beldesi La Capannina'ya kadar uzanırken plaj bölgeleri de yandı. Sicilya'nın başkenti Palermo'daysa "kül yağmurları" başgösterdi.

Türkiye, Balkanlar, Yunanistan, İspanya ve İtalya'yı vuran sıcak hava dalgasıyla birlikte tüm Güney Avrupa orman yangınlarıyla boğuşurken bir çok bölgede sıcaklık 40 derecenin üstüne çıktı. İtalya yangınların en yoğun yaşandığı ülke oldu.

Sardinya adasındaysa 350'den fazla insan tahliye edildi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) İtalya ayağı Cumartesi itibariyle Sardinya'da en az 20 bin hektarlık alanın yandığını aktardı.