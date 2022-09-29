İtalya’dan Rusya’daki yurttaşlarına ‘ülkeden ayrılın’ tavsiyesi

İtalya’nın Moskova Büyükelçiliği’nin açıklamasında, “Uluslararası bağlamdaki son gelişmeler ve Rusya ile yabancı ülkeler arasındaki hava ve karayolu iletişiminde artan zorluklar göz önüne alındığında, Rusya’daki yurttaşlara, bu ülkede kalma ihtiyacını değerlendirmeleri ve aşırı ihtiyacın olmaması durumunda ülkeden ayrılmaları tavsiye edilir” ifadesine yer verildi.

Sputnik'teki habere göre açıklamada, Rusya’dan İtalya ve diğer ülkelere seyahat etmenin, artan bilet fiyatları nedeniyle giderek zorlaştığı, bu nedenle biletlerin önceden satın alınmasının tavsiye edildiği belirtildi.