İtalya'dan askeri uçağına hava sahasını açmayan BAE'ye nota

İtalya'nın Afganistan'a giden askeri uçağına Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hava sahasını açmaması diplomatik krize yol açtı. İtalya Dışişleri Bakanlığı BAE'nin Roma'daki büyükelçisini çağırarak "derin hayal kırıklığı"nı iletti.

BAE'nin hava sahasından geçiş izni vermediği askeri uçaktaki yolcuların, NATO gücü kapsamındaki İtalyan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi için Herat'ta düzenlenecek törene katılmak üzere ülkeye giden gazeteciler ve askeri yetkililer olduğu açıklandı.

AGI haber ajansına göre, uçak BAE'nin izin vermemesi nedeniyle Suudi Arabistan'a inmek zorunda kaldı ve daha uzun bir rotadan Afganistan'a yolculuğuna devam etti.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada BAE'nin Roma büyükelçisi Ömer Ubeyd El Şemşi'nin bakanlığa çağrılarak protesto notasının iletildiği belirtildi. Açıklamaya göre El Şemsi ile görüşen bakanlık yetkilisi konuya ilişkin "şaşkınlığını ve anlaşılması zor olan bu hareketin yarattığı derin hayal kırıklığını" iletti.

İtalyan ANSA haber ajansı BAE'nin bu adımının İtalya'nın BAE'ye Yemen savaşındaki rolü nedeniyle silah satışını askıya almasıyla ilgili olduğu yorumunu yaptı.

İtalya 900 asker ile Afganistan'da ABD ve Almanya'dan sonra en fazla asker bulunduran üçüncü ülke.

Öte yandan Roma'dan kalkan uçağın gecikmesi nedeniyle Herat'taki törenin ertelendiği kaydedildi.