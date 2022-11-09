İtalya'dan AB'ye enflasyon ve resesyon uyarısı

İtalya Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti, Avrupa Birliği (AB) içinde hem enflasyon hem resesyonla aynı anda karşılaşma riskleri olduğunu belirterek, bu konuda enerji başta olmak üzere siyasi reçeteler üzerinde çalışmaları gerektiğini söyledi.

Giorgetti, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi ve üst kanadı Senato'nun ilgili komisyonlarının ortak oturumunda konuştu. Giorgetti, "Enflasyon ve resesyonu birlikte yaşama riskiyle karşı karşıyayız. Bu kaçınmamız gereken bir kabus, İtalya'da ve Avrupa'da görüşmemiz gereken bir husus" dedi.

Enflasyon ve resesyonun aynı anda gerçeğe dönüşme riskiyle karşı karşıya olduklarını, bu belirsizliği önlemeleri gerektiğini belirten Giorgetti, "Bu riskten kaçınmak için Avrupa'da acil olarak enerjiden başlamak üzere yeni siyasi reçeteler üzerinde çalışmak gerekir" ifadesini kullandı.

Avrupa'da izlenen tasarruf politikalarının borcu azaltmak için kullanışlı olduğunu ancak esas belirleyicinin ekonomik büyüme olduğunu söyleyen Giorgetti, ailelerin ve işletmelerin artan enerji maliyetleriyle başa çıkmasına yardımcı olacak yeni yardım paketini perşembe günü parlamentodan geçireceğini bildirdi. (AA)