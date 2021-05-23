İtalya'da teleferik kazası: En az 12 ölü

İtalya'nın kuzeyindeki Piyemonte bölgesinde yer alan Maggiore Gölü yakınlarında bir teleferiğin düşmesi nedeniyle en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza sırasında teleferikte 15 kişinin bulunduğu, olayda 2 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Kazaya teleferiğin bir çekme halatının kopmasının neden olduğu belirtiliyor.

ANSA'nın haberine göre yaralılardan ikisi 9 ve 5 yaşlarındaki iki çocuk. Corriere della Sera gazetesi iki çocuğun hava ambulansıyla Torino'daki bir hastaneye kaldırıldıklarını aktardı.

Corriere della Sera'nın haberine göre teleferikte son olarak 2016 yılında bakım çalışmaları yapılmıştı.

İtalya'da koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmasının ardından teleferik 24 Nisan'da yeniden hizmete açılmıştı.