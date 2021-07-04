İtalya'da sahte AB Covid-19 seyahat sertifikası operasyonu

İtalya polisi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, sahte Avrupa Birliği dijital Covid-19 durum sertifikaları veya sözde koronavirüs aşıları satmayı teklif eden bir dizi çevrimiçi platformu kapattıklarını duyurdu.

Polis açıklamasına göre, Milano'daki siber suç savcılığı tarafından koordine edilen soruşturma, binlerce kişinin sahte sertifikalar için ödemeye hazır olduğunu gösterdi.

AB Perşembe günü vatandaşların blok içerisinde seyahat etmesine ve yaz turizmini açmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir dijital Covid-19 sertifikası programı başlattı. Sertifika, bir yolcunun tam olarak aşılanıp aşılanmadığını veya yakın zamanda hastalık geçirdiği veya testinin negatif çıkıp çıkmadığını gösteren bir "QR" koduna sahip.

Polis, konuya ilişkin kripto para biriminde ödeme talep eden 10 Telegram kanalın kontrolünü ele geçirdiklerini söyledi.

"Her şey dahil" sahte sertifika ve aşı flakonu için fiyatlar 110 ile 130 avro arasında değişiyor. Milano vergi polisinin siber dolandırıcılık birimi başkanı Gian Luca Berruti, "Yaklaşık 250 bin kullanıcı kaydoldu ve yüzlerce kişi satıcılarla etkileşime geçmeye çalıştı" dedi.

"Alışveriş" sonucunda gerçek bir aşının teslim edilip edilmediği belli değil, ancak polis birkaç sahte Covid-19 sertifikası bulduğunu söyledi. Bunlar, yanlış tanımlama verilerini, özel olarak oluşturulmuş QR kodunu ve birinci ve ikinci aşı dozunun seri numarasını içeriyordu.

Milano vergi polisinin siber dolandırıcılık birimi başkanı, polisin bazı şüphelileri tespit ettiğini, ancak daha fazla ayrıntı vermeyceğini söyledi.