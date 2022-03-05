İtalya'da Rus milyarderin 65 milyon avroluk yatına el konuldu

Rus milyarder Aleksey Mordaşov'a ait lüks yata İtalya'da el konuldu. Mordaşov'un 23 milyar dolar civarında kişisel serveti bulunuyor.

Haber Merkezi

İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu sonrası Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde, Rus milyarder Aleksey Mordaşov'a ait lüks yata el koydu.

Mordaşov'un, İtalyan mali polis ekiplerince el konulan Imperia'da demirli  "Lady M" isimli lüks yatının 65 milyon avro değerinde olduğu öğrenildi.

Rus milyarderin 2021 sonu itibarıyla tahmini 23 milyar dolar civarında kişisel serveti bulunuyor.

İtalya 140 milyon avroluk mal varlığına el koymaya hazırlanıyor

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio dün akşam saatlerinde bir televizyon kanalına bağlanarak yaptığı açıklamada, "İtalya, ilerleyen saatlerde Rus oligarklara ait yaklaşık 140 milyon avroluk mal varlığına el koymaya hazırlanıyor" ifadesini kullandı.

İtalya Maliye ve Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada AB tarafından kabul edilen mali yaptırımların uygulanmaya başlanacağı belirtilmişti.

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