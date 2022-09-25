İtalya'da halk bugün sandık başında: Aşırı sağcılar iktidara mı geliyor?

İtalya'da temmuz ayında başbakanlık görevinden istifa eden Mario Draghi'nin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentoyu feshetmiş ve ülkede erken seçim kararı alınmıştı. Seçim tarihinin belirlenmesinin ardından bugün yaklaşık 51 milyon seçmen oy kullanmak üzere sandık başına gidiyor.

Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 23.00'e kadar sürecek. Sandıkların kapanmasının ardından, sandık çıkış anketleri yayınlanacak.

Seçimler öncesi yapılan anketler

Yaklaşık 15 gün önce yayınlanan kamuoyu yoklamalarında aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri'nin başkanı Giorgia Meloni ilk sırada yer alırken, Demokratik Parti'den Paolo Gentiloni ikinci, Kuzey Ligi'nden Matteo Salvini üçüncü, 5 Yıldız Hareketi'nden Giuseppe Conte dördüncü, Forza Italia'dan Silvio Berlusconi beşinci ve kendisine "Üçüncü Kutup" ismini veren Eylem Partisi'nden Carlo Calenda altıncı sırada yer almıştı.

Seçimler bu şekilde sonuçlanırsa, Giorgia Meloni başkanlığındaki İtalya'nın Kardeşleri, Salvini başkanlığındaki Lig Partisi ve Silvio Berlusconi başkanlığındaki Forza Italia ile bazı küçük sağ partilerden oluşan aşırı sağ ittifakın iktidara gelmesi bekleniyor.

İtalya'da siyasi kriz

İtalya’da 14 Temmuz’da hükümetin sunduğu yaklaşık 23 milyar avro değerindeki ekonomik yardım paketi parlamentonun üst kanadı Senato'da oylanmış, koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi söz konusu yardım paketinin yeterli olmadığını öne sürerek oylamayı boykot etmişti.

211 senatörün katıldığı oylamada, 39 "Hayır" oyuna karşılık 172 "Evet" oyuyla yardım paketi onaylanmıştı.

Draghi, boykotun ardından istifasını Cumhurbaşkanı Mattarella’ya sunmuş, Cumhurbaşkanı Mattarella ise Draghi’nin istifasını kabul etmemiş ve parlamentoya hitap ederek krizi çözmesini istemişti.

Siyasi krizin patlak vermesinin ardından senatoda güven oylaması yapılmış, hükümet ortakları 5 Yıldız Hareketi, Kuzey Ligi ve Haydi İtalya Partisi tarafından boykot edilen oylamada Draghi, 95'e karşı 38 oyla güvenoyu almıştı.

Draghi'nin görevinden istifa etmesinin ardından İtalya'da erken seçim kararı alınmıştı.