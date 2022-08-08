İtalya'da çekilen nehirden II. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba çıktı

Kasıp kavuran sıcak hava dalgalarıyla boğuşan İtalya'da çekilen Po nehrinin altında 450 kg'lık bir bomba çıktı. II. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba kontrollü bir şekilde patlatıldı.

İtalyalı askeri uzmanlar, 25 Temmuz'da ülkenin kuzeyindeki Mantua kenti yakınlarındaki kuzeydeki Borgo Virgilio köyü yakınlarında keşfedilen 450 kg'lık bombayı Pazar günü etkisiz hale getirerek kontrollü bir şekilde patlattı.

The Guardian'ın aktardığına göre Albay Marco Nasi, "Bomba, kuraklık nedeniyle su seviyesindeki düşüşüyle Po nehri kıyısında balıkçılar tarafından bulundu" dedi.

Ordu, çevrede yaşayan yaklaşık 3 bin kişinin imha operasyonu için tahliye edildiğini söyledi. Bölgenin hava sahası kapatıldı ve su yolunda, demiryolu hattında ve çevredeki otoyolda trafik durduruldu.

Bombanın ABD yapımı olduğu belirtildi.

İtalya'nın en uzun nehri olan Po'yu çevreleyen alanlarda kuraklıktan dolayı geçen ay olağanüstü hal ilan edilmişti. 70 yılın en kötü kuraklığını yaşayan nehir, İtalya'nın tarımsal üretiminin üçte birini besliyor.