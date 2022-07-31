İtalya'da Afrikalı sokak satıcısı saldırı sonucu yaşamını yitirdi

İtalya'da Civitanova Marche bölgesinde Nijeryalı sokak satıcısını döverek öldüren adam gözaltına alındı.

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İtalya'nın Macerata kentinin 40 kilometre güneydoğusunda yer alan Civitanova Marche bölgesinde 39 yaşındaki Nijeryalı satıcı Alika Ogorchukwu, dün öğleden sonra satış yaptığı sırada saldırıya uğradı.

Polis Şefi Matteo Luconi, 32 yaşındaki saldırgan Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo'nun gözaltına alındığını bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, saldırgan Ferlazzo'nun, önceden geçirdiği kaza nedeniyle koltuk değneğiyle yürüyen Ogorchukwu'ya önce koltuk değneğiyle saldırdığı, yere düşünce de üzerine çıkıp kafasını yere vurduğu görüldü.

Nijeryalı seyyar satıcının, sokak ortasında darp edilerek hayatını yaşamını yitirmesi ve çevredekilerin olaya müdahale etmemesi tepkilere yol açtı.

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