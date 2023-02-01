İtalya'da 418 'pedofil rahip' tespit edildi

İtalya'da Katolik Kilisesi'nin cinsel istismar olaylarıyla mücadelede öne çıkan derneklerden İstismar Mağdurları Ağı (Rete L'Abuso) ve dünya genelinde faaliyet gösteren ECA Global (Rahiplerin İstismarına Son) isimli sivil toplum kuruluşları İtalya'daki kiliselerde cinsel taciz vakalarına ilişkin mağdurlara dayanan ilk ortak raporunu açıkladı.

İstismar Mağdurları Ağı ve ECA'nın son 13 yılda ülke genelinde topladığı veriler ışığında hazırlanan raporun, herhangi bir sayı sağlama amacından ziyade İtalya'daki "pedofil rahipler" sorununun ne boyutta olduğunu ortaya koyma hedefinde olduğu belirtildi.

İtalyan Katolik Kilisesi'nin bölgelerine göre isimsiz olarak bildirilen, ihbar edilen ve mahkumiyet alanlardan derlenenler olmak üzere ülke genelinde toplamda 418 pedofil rahip mevcut. Bunlar arasında 69 pedofil rahip ile kuzeydeki Lombardiya bölgesi ilk sırada bulunuyor. Söz konusu 418 rahipten son 13 yılda sadece 164'ü hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olduğu da raporda yer aldı.

İstismar Mağdurları Ağı, bu konuda yapılan soruşturmaların genelde alt düzeyde kaldığını ve İtalyan yargısının bu konuda ilgili olmadığını ve gereken takibi yapmadığını savundu. İstismar Mağdurları Ağı Başkanı Francesco Zanardi, çevrim içi basın toplantısında, bahsi geçen hadiselerle bağlantılı kişilerin isimlerinin eklenmesiyle raporun, adli makamlara ve kolluk kuvvetlerine de gönderileceğini belirtti.

Diğer yandan, Katolik Kilisesinin İtalya'da en üst düzey kuruluşu olan İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI), kilise bünyesindeki cinsel istismar vakalarına ilişkin ilk raporunu 2022’de açıklamıştı. Kasım 2022’de duyurulan raporda, 2020-2021 döneminde reşit olmayan ve savunmasız 89 kişinin cinsel istismar mağduru olduğu bildirilmişti.

Francesco Zanardi ise CEI'nin bu raporunu "kapsam olarak çok sınırlı ve saf propaganda" olarak nitelemişti. İtalya'da başta İstismar Mağdurları Ağı olmak üzere bu konuya duyarlı pek çok sivil toplum kuruluşu, ülkenin bu konuyla yüzleşemediğini belirtiyor. (AA)