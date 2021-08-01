İtalya itfaiyesi: Bugün 658 orman yangını müdahalesinde bulunduk

İtfaiyenin güneydeki orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Ülkenin itfaiye kurumu Vigili del Fuoco'nun açıklamasına göre bugün ülke genelinde orman yangınlarına yönelik 658 müdahale yapıldı, 299 yangın müdahalesiyse devam ediyor.

Kurumun açıklamasına göre sadece Sicilya'da 806 itfaiyeci orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Adada 119 ekip, 212 itfaiye aracıyla çalışıyor.

Türkiye, Balkanlar, Yunanistan, İspanya ve İtalya'yı vuran sıcak hava dalgasıyla birlikte tüm Güney Avrupa orman yangınlarıyla boğuşurken bir çok bölgede sıcaklık 40 derecenin üstüne çıktı. İtalya yangınların en yoğun yaşandığı ülke oldu.

Sardinya adasındaysa 350'den fazla insan tahliye edildi. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) İtalya ayağı Cumartesi itibariyle Sardinya'da en az 20 bin hektarlık alanın yandığını aktardı.