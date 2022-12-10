İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella Covid-19'a yakalandı

İtalya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 81 yaşındaki İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın Covid-19 testinpozitif çıktı.Mattarella'nın hafif ateş dışında çok az semptom gösterdiği belirtildi.

Reuters'ın aktardığına göre Mattarella'nın önümüzdeki günlerdeki randevularını iptal ettiği ancak Roma'daki Quirinale Sarayı'ndaki dairesinden izole bir şekilde diğer görevlerine devam edeceği belirtildi.

Çarşamba günü düzenlenen Milano'daki La Scala opera binasında düzenlenen yeni sezonun açılış gecesine Sergio Mattarella, Başbakan Giorgia Meloni ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile birlikte katılmıştı.