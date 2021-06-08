İtalya, Çin’in 'Bir Kuşak Bir Yol' projesinden çekildi

Bloomberg HT’nin aktardığına göre İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkesinin 2019’da katıldığı ‘Bir Kuşak Bir Yol’ Projesi’nden çekilme yönünde karar aldı.

Roma ve Pekin arasındaki gerilim, aralık ayında Draghi’nin başbakan olarak atanmasından 2 ay önce başlamıştı.

Çinli şirket Shenzen Investment Holdings, Milan merkezli çip üreticisi LPE’nin yüzde 70 hissesini almak için anlaşmıştı. Draghi’nin başbakan olmasının ardından anlaşmaya, yeni Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti itiraz etmişti.

Draghi de 31 Mart’ta LPE’nin satışını engelleyen kararı imzalamıştı. Shenzen Holdings’ten yapılan açıklamada, LPE ile belirli alanlarda çalışmaya devam edileceği kaydedilmişti.

2020’de 400 Çinli şirket stratejik alanlarda 760 İtalyan şirketine yatırım yaptı. Bu hafta da Roma, Çinli Huawei ile 5G altyapı kontratını koşullu olarak onayladı.