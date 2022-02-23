İşyeri hekimleriyle yapılan anketin sonucu açıklandı: 'Geçinemiyoruz!'

İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu, işyeri hekimlerinin 2022 Ocak'ta ücret artışları konusunda gerçekleştirdiği anket çalışması sonuçlarını açıkladı.

Anket sonuçlarına göre işyeri hekimlerinin yüzde 84'ü TTB’nin belirlediği asgari ücretinin altında, hatta yüzde 65'inin de önerilen asgari ücretin yarısının altında ücret aldığı öğrenildi. Ankete katılan işyeri hekimlerinin yüzde 71'iyse bu ücretlerle geçinemediklerini ifade etti.

Anketi değerlendiren İzmir Tabip Odası da "İşyeri hekimleri ekonomik krizin giderek derinleştiği günümüz ortamında diğer sağlık emekçileri gibi giderek yoksullaşıyor. İşyeri hekimlerinin ücretlendirmelerinde derhal TTB asgari ücret tarifesi baz alınarak iyileştirmeler yapılmalıdır" açıklaması yaptı.

280 işyeri hekimiyle yapılan anketten bazı veriler şöyle:

2022 yılında işyeri hekimlerinin yüzde 14'ü hiç zam alamamıştır. Ankete katılan işyeri hekimlerinin yüzde 75’i ise yüzde 50’den daha düşük zam oranları aldıklarını ifade etmişlerdir. Sonuç itibariyle işyeri hekimlerinin yüzde 89’unun 2022 yılı ücret artışları yüzde 50’nin altında kalmış, enflasyona yenik düşmüştür.

2022'de işyeri hekimlerinin yüzde 14'üne hiç zam verilmedi.

Ankete katılan işyeri hekimlerinin yüzde 84’ü TTB’nin belirlediği asgari ücreti alamıyor.

TTB’nin belirlediği asgari ücrete ulaşmak mümkün olmuyor.

İşyeri hekimleri yüzde 71’i aldıkları ücretin geçinebilmeleri için yeterli olmadığını belirtmiştir. Bütün bu yanıtlar işyeri hekimlerinin ücretlerinin OSGB’ler ve piyasanın insafına bırakıldığını ortaya koymaktadır.

Giderek derinleşen ekonomik krizde işini kaybetme korkusu yaygınlaşmış, bu durum işverenler tarafından fırsata çevirilerek emek sömürüsü daha da arttırılmaya çalışılmaktadır. İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanında çalışan hekimlerin her geçen gün emekleri değersizleştirilmekte buna karşın iş yükleri artırılmaktadır.