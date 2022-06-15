İsviçre’de sistemdeki arıza nedeniyle hava sahası kapatıldı

İsviçre'deki hava kontrol şirketi Skyguide, hava trafik kontrol sisteminde teknik bir arıza meydana geldiğini duyurdu. Skyguide tarafından yapılan açıklamada, güvenlik gerekçesiyle İsviçre'ye giriş ve çıkışların askıya alındığı ve hava sahasının kapatıldığı ifade edildi.

Bazı uçuşlar İtalya'nın Milano kentine yönlendirilirken, Cenevre'de hava trafiğinin kademeli olarak yeniden başladığı belirtildi.

Skyguide sözcüsü Vladi Barrosa yerel basına yaptığı açıklamada, siber saldırı olduğunu düşünmediklerini, sorunun sistemsel bir hata gibi göründüğünü söyledi. Barrosa, teknisyenlerin sorunu çözmek için yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti.

Yeniden açıldı

Daha sonra yapılan açıklamada ise hava sahasının kapatılması kararının yerel saatle 08.30 itibarıyla kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "İsviçre hava sahası şimdi tekrar açıldı. İsviçre üzerindeki hava trafiği ile Cenevre ve Zürih ulusal havalimanlarındaki operasyonlar devam ediyor" denildi.