İsviçre'de bir aile camdan atladı

Beş kişilik bir ailenin dört üyesi, polisten kaçmaya çalışırken bir binanın yedinci katından atladıktan sonra öldü. İsviçre'nin batısındaki Montrö kentindeki olayda sadece 15 yaşındaki bir çocuk ağır yaralı olarak kurtuldu.

Yerel yetkililer, olayın polis memurlarının bir evde eğitim sorunuyla ilgili olarak Perşembe günü daireye gelmesiyle meydana geldiğini söylediler. Polislerin babayla görüşme taleplerine yanıt alamayınca olay yerinden ayrıldı. Bir tanık daha sonra binanın dışında yerde yatan beş kişiyi gördüğünü bildirdi.

40 yaşındaki baba ve anne, sekiz yaşındaki kızları ve annenin ikiz kız çocukları olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ailenin 15 yaşındaki oğlu hastanede tedavi altına alındı.

Ailenin yaklaşık iki yıl önce Fransa'dan Montrö'ye geldiği ortaya çıkarken savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.