İsviçre'nin cumhurbaşkanı Ignazio Cassis, Ukrayna krizinin çözümünde arabuluculuğa hazır olduklarını ifade etti.
Sputnik'in aktardığına göre, Cassis, Kiev-Moskova görüşmelerini organize edebileceklerini söyledi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sancak Yıldız
soL - Çanakkale
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsviçre: Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazırız
İsviçre Cumhurbaşkanı Cassis, Kiev-Moskova arasındaki görüşmeleri organize edebileceklerini söyledi.
Haber Merkezi
İsviçre'nin cumhurbaşkanı Ignazio Cassis, Ukrayna krizinin çözümünde arabuluculuğa hazır olduklarını ifade etti.
Sputnik'in aktardığına göre, Cassis, Kiev-Moskova görüşmelerini organize edebileceklerini söyledi.