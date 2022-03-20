İsviçre: Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazırız

İsviçre Cumhurbaşkanı Cassis, Kiev-Moskova arasındaki görüşmeleri organize edebileceklerini söyledi.

Haber Merkezi

İsviçre'nin cumhurbaşkanı Ignazio Cassis, Ukrayna krizinin çözümünde arabuluculuğa hazır olduklarını ifade etti. 

Sputnik'in aktardığına göre, Cassis, Kiev-Moskova görüşmelerini organize edebileceklerini söyledi.

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