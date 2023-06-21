İsveç'ten NATO üyeliği için yeni hamle: Terör yasası ilke kez PKK için kullanıldı

Türkiye'nin NATO üyeliğini "teröristlere kucak açtığı" gerekçesiyle reddettiği İsveç'te, PKK'ye finansman sağlama girişiminde bulunmakla suçlanan bir kişi salı günü mahkemeye çıktı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre kırklı yaşlarında olduğu belirtilen şüpheli, İsveç'in başkenti Stockholm'deki bir restoranın önünde silah sıkıp tehditler savurduğu için geçen ocak ayında tutuklanmıştı.

Şüphelinin amacının PKK için haraç almak olduğunu iddia eden savcılık söz konusu kişinin İsveç'teki PKK faaliyetlerinde kilit rol oynadığını düşünüyor.

Alman ve Fransız istihbaratından kanıtlara da yer verilen iddianamede, şüphelinin PKK'nin finansmanına doğrudan müdahil olan kişilerle irtibat kurduğu ve bizzat örgüt adına hareket ettiği iddiaları da aktarıldı.

Sanık avukatı İlhan Aydın ise mahkemede müvekkilinin PKK ile bağlantılı kişilerle irtibat kurmuş olabileceğini ancak kendisinin bu örgütle bağlantısı bulunmadığını savundu.

İsveç'ten üst üste adımlar

İsveç son dönemde Ankara'nın beklentilerini karşılayabilecek bir dizi 'terörle mücadele kanunu' geçirdi. Terör tanımını daha kapsamlı hâle getiren bu yasalar, terör örgütlerinin finansmanına yönelik faaliyetlerden ötürü dava açılmasını da kolaylaştırıyor.

Daha önce IŞİD bağlantılı davalarda işletilen bu yasa, PKK destekçisi olduğu iddia edilen bir kişiye karşı ilk kez kullanıldı.