İsveç'ten Kuzey Akım boru hattı açıklaması: 'Muhtemelen sabotaj'

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılar hakkında Danimarka ve İsveç “kasıtlı eylem” açıklaması yaptı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’in ardından İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da yaptığı açıklamada, Kuzey Akım boru hatlarında tespit edilen sızıntıların kaza olmadığını ve kasıtlı eylemlerden kaynaklandığını öne sürdü.

Andersson, Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıların sabotaj olabileceğine dair bilgiler içeren iki patlama tespit edildiğini söyleyerek, bunun İsveç'e karşı bir savaş eylemi anlamına gelmediğini aktardı. Andersson, İsveç hükümetinin NATO gibi ortaklarıyla ve Danimarka ile Almanya gibi komşularıyla sızıntılar ile ilgili gelişmeler konusunda yakın temas halinde olduğunu belirterek, "İstihbarata sahibiz, ancak Danimarka ile olan temaslarımızda da bilgi aldık ve buna dayanarak bunun muhtemelen kasıtlı bir eylem olduğu sonucuna vardık. Muhtemelen bir sabotaj" dedi.

Danimarka Başbakanı Frederiksen ise gazetecilere verdiği demeçte, "Bunların kasıtlı eylemler olduğu artık yetkililer tarafından net bir şekilde değerlendiriliyor. Bu bir kaza değildi. Bu eylemin arkasında kimin olabileceğine dair henüz bir bilgi yok" ifadelerini kullanmıştı.