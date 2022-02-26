İsveç'ten Dünya Kupası'nı karıştıracak Rusya kararı

İsveç A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası elemesinde Rusya ile eşleşirlerse sahaya çıkmayacaklarını duyurdu.

İsveç Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Rusya ile eşleşmeleri halinde milli takımın sahaya çıkmayacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, “Ukrayna’nın işgali Rusya ile tüm futbol alışverişini imkansız kılıyor. FIFA’yı, Rusya’nın mart ayındaki play-off maçlarını iptal etmeye çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, FIFA’nın kararı ne olursa olsun play-off finalinde Rusya ile eşleşmesi halinde İsveç’in maça çıkmayacağı belirtildi.

Rusya, 24 Mart’taki Dünya Kupası play-off yarı finalinde Polonya’yı ağırlayacak ve galip gelirse İsveç-Çekya mücadelesinin kazananıyla 29 Mart’ta evinde karşılaşacak.