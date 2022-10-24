İsveç'te trafiği kesen gruba hapis cezası

İsveç'in başkenti Stockholm'de ambulansın da bulunduğu yoldaki trafiği kesen ve uzun süre açmayan 12 kişiye 4 ay hapis cezası verildi. Solna Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, 12 kişinin sabotaj ve kanuna karşı gelmekten 4 ay hapis cezasına mahkum edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin daha önceden suç kayıtları olmadığından 9'unun hapis cezasının ertelendiği, 3'ünün de şartlı denetimle serbest bırakıldığı kaydedildi. Ayrıca 2 kişiye de 3 bin 500 kron para cezası verildiği bildirildi.

Stockholm'ün Solna ilçesinde 29 Ağustos'ta çevreci olduklarını ifade eden grup, Karolinska Hastanesi önünde otoyolu kesmişti. İki saat süren eylemde kilometrelerce araç kuyruğu oluşmuş, içinde hasta bulunan ambulans da saatlerce yolda mahsur kalmıştı. Polisin gruba müdahalesiyle trafik açılmıştı. (AA)