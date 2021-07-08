İsveç’te Patriot tartışması: NATO’ya mı bağlanacak?

İsveç’te ABD’den satın alınan Patriot hava savunma sistemlerinin NATO’ya bağlanması konusu ülke siyasetinde tartışmalara yol açtı.

Resmi olarak NATO ittifakında yer almayan İsveç, 2018’de ABD’den Patriot hava savunma sistemi satın almış ve bu kapsamda ülkeye ilk teslimat bu yılın başlarında yapılmıştı.

ABD Ordusu'nun Avrupa ve Afrika Komutanı Christopher Cavoli, Patriotların yerleştirildiği İsveç’in Halmstad hava savunma birliğini ziyareti sırasında Dagens Nyheter gazetesine verdiği mülakatta şöyle demişti:

“İsveç’in Patriot edinmesi aynı zamanda bir fırsat sunuyor, eğer İsveç isterse… Patriot’a sahip ordular topluluğuna katılma ve bir savunma sistemleri ağı kurma yeteneğine sahip olma fırsatı. Bu çok güçlü bir fırsat.”

Cavoli'nin kastettiği ağa dahil olabilecek ülkeler arasında NATO üyesi Almanya, Polonya, Hollanda ve ABD yer alıyor.

Ancak ABD’li general Cavoli gibi İsveç Genelkurmay Başkanı Karl Engelbrektson da Patriotların böyle bir askeri ağa bağlanmasının tamamen İsveç siyasetinin verebileceği bir karar olduğunu belirtmişti.

Sputnik’in İngilizce yayın yapan sitesinde yer alan habere göre sözkonusu öneri İsveç siyasetinde tartışma yarattı.

Parlamentonun savunma komitesi başkanı, liberal-muhafazakar Ilımlılar Partisi’nden Pål Jonson konunun henüz resmi olarak görüşülmediğini söyledi. Ancak Jonson’un partisi Patriot sistemlerinin Baltık Denizi bölgesindeki diğer Patriot sistemlerine bağlanmasını destekliyor.

Jonson bunun “doğal bir adım” olacağını belirterek “Bu aynı zamanda transatlantik bağını korumak ve ABD ile savunma işbirliğini derinleştirmek açısından İsveç’in temel çıkarlarından biridir” ifadesini kullandı.

Komitedeki Liberallerin sözcüsü Allan Widman da İsveç’in Patriotlarının "en ideal etki"yi sağlaması için bu sisteme dahil edilmesi görüşünü dile getirdi. Widman bunun Patriotların 2018’deki satın alımından önce de düşünüldüğünü söyledi.

Ulusal-muhafazakar parti İsveçli Demokratlar’ın savunma sözcüsü Roger Richthoff ise öneriye karşı çıkanlar arasında. Richthoff bunun sonuçlarının ne olacağı konusunda herhangi bir analizin kendilerine ulaşmadığını söyledi ve “(Patriotları) Kim kontrol edecek, bizim sistemlerimizi kullanacağımız zaman buna NATO ülkeleri mi karar verecek?” dedi. Richthoff “Herhangi bir süper güçler çatışması çıktığında otomatik olarak savaşa girme riski alıyoruz. Hükümetin yaptığı bu” diye konuştu.

İsveç Savunma Bakanı, Sosyal Demokrat Peter Hultqvist ise Patriot’ları alma kararını “çok önemli ve stratejik bir karar” diye niteledi. Hultqvist bunların NATO’nun sistemlerine bağlanmasının yalnızca bir “ihtimal” olduğunu, bu konuda bir kararın henüz verilmediğini söyledi.

Şu anda bir geçiş hükümetinde bakanlık yaptığı için gelecekte karar verilecek konular hakkında konuşamayacağını söyleyen Hultqvist, Aralık 2020’de İsveç’in benimsediği savunma planına atıf yaptı ve bu planda NATO ve ABD ile işbirliğini genişletme konusunun yer aldığını vurguladı.