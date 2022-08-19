İsveç'te alışveriş merkezine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İsveç'in güneyinde bulunan liman kenti Malmö'deki Emporia alışveriş merkezinden silah sesleri yükseldi.
Yaklaşık 20 el silah sesinin duyulduğu alışveriş merkezindeki ziyaretçiler olay yerinden kaçmaya çalıştı.
Bölgeye gelen polis saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de hastanedeki tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Saldırıyla bağlantılı olabileceği düşünülen 1 şüpheli de gözaltına alındı.
Polis saldırının çeteler arasında yaşanan rekabetten dolayı kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruyor. (İHA)