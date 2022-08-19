İsveç'te alışveriş merkezine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Malmö kentindeki Emporia alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Haber Merkezi

İsveç'in güneyinde bulunan liman kenti Malmö'deki Emporia alışveriş merkezinden silah sesleri yükseldi.

Yaklaşık 20 el silah sesinin duyulduğu alışveriş merkezindeki ziyaretçiler olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Bölgeye gelen polis saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de hastanedeki tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Saldırıyla bağlantılı olabileceği düşünülen 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Polis saldırının çeteler arasında yaşanan rekabetten dolayı kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruyor. (İHA)

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