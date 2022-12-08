İsveç'in Türkiye'ye iade ettiği Mahmut Tat'ı yazdı: NATO'nun kapısını açan minibüsçü

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini kabul için öne sürdüğü şartlardan biri iadesini istediği isimlerin Türkiye'ye teslimi olmuştu.

Bu talebin ardından Türkiye'ye iade edilen ilk isim Mahmut Tat oldu.

Ajanslar haberi "İsveç PKK'lı terörist Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti" şeklinde duyurdu.

Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu, Tat'ın hikayesini yazdı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

Aslında Tunceli Ovacıklı bir arkadaşım fotoğrafından tanıyıp uyarmasa ben de belki bu kadar kafama takmayacaktım: "Minibüsçü Mahmut bu. Günün yarısı yolcu yolcu taşır. Yarısında da Ovacık’ta kahvede birasına pişti oynardı. Örgütle mörgütle alakası yoktu."

Mahmut Tat’ın ilk avukatı tanıdık bir isimdi: Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün. Mahmut Tat, 14 yıl önce gözaltına alındığında, ilk olarak Aygün avukatlığını yapmıştı. Dosyayı o anlattı: "Mahmut Tat, bir Ovacık köylüsü. Ailesinin de kendisinin de örgütle ilgisi yok. Hatta PKK’ya karşı bir aile. Tat’ın amcası Seyfi’yi PKK öldürmüş. Tat’ın köyü ormanın içindeydi. O dönem köyde bütün örgütler cirit atıyordu. Devlet de göz yumuyordu. Düğünlere bile geliyorlardı. Bir köylünün örgütün dediğini yapmaması mümkün değil, korkarlar. Zaten mahkeme de, Mahmut Tat’ı sadece bir kez örgüte yardımla suçladı. Yardım ve yataklık da üye gibi cezalandırıldığı için üyelikten ceza aldı."

...İtirafçının ifadesine göre, Mahmut Tat, 2 torba gübre ve 2 oto alarmı karşılığında, PKK’lılardan 500 avro almıştı. PKK, alarm ve gübreyi, terör eylemlerinde kullanıyordu.

Ovacık Jandarması ifadeyi soruşturmuş, 4 daireli apartmanda Tat Ailesi’nin yaşadığını tespit etmiş, 1 numaralı dairede ise minibüsçülük yapan Mustafa Tat’ın oturduğunu tutanağa geçirmişti.

İşte bu sebeple, Minibüsçü Mahmut Tat, PKK’ya yardım suçundan gözaltına alınmış ve yargılanmıştı. Suçlamaları reddediyor, itirafçının kendisini kurtarmak için yalan söylediğini iddia ediyordu. Nihayetinde Tat, 16 Aralık 2015’te, Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tat, tutuksuz yargılanıyordu. Haliyle İsveç’e gidişi zor olmamıştı.

Mahmut Tat’ın kardeşi Mustafa Tat’a da ulaşıp kardeşini sordum. Kendilerini şöyle tarif ediyordu: "Yıllardır Ovacık’ta minibüsçülük yapıyoruz. Terörün en yoğun olduğu dönemde bile köyümüzü terk etmedik, işimizi yaptık. Atatürkçü ve devletini seven bir aileyiz."

Mustafa Tat, olayın ardından yaşadıklarını şöyle anlatıyordu: "İtirafçı ifadesinden sonra, jandarmaya en çok yardımcı olan benim. Jandarma için evlerin fotoğrafını çeken benim. Abimin suçlamalardan sonra psikolojisi bozuldu. İstanbul’a yerleşti. 7 yıl orada öğrenci servisi çekti. Ceza verileceğini anlayınca İsveç’e gitti. 2 çocuğu var, biz bakıyoruz. İsveç’te de kansere yakalandı, 2 kez ameliyat oldu. Ağabeyim Türkiye’den gittiğinde oğlu küçüktü. Geçen ay babasını ziyarete gitti, onca yıldan sonra babasını tanıyamadı. Bir itirafçı ifadesiyle kardeşim terörist ilan edildi. Ailemiz terörist değil. Amcamızı PKK öldürdü, cesedini alamadık. 4 kızı yetim kaldı."

İşin daha da ilginç bir yanı var. Kardeşi Mustafa’nın anlattığına göre, ağabeyi Mahmut Tat, bir dönem AKP için çalışmıştı. Ovacık’ı 2004-2009 aralığında yöneten AKP’li belediye başkanı Hasan Hüseyin Dizi’nin yakınındaydı: "Ovacık’ta belediye başkanı Dizi döneminde onu destekledi. Seçimde onunla çalıştı. O dönem saldırıya da uğradılar. O saldırıda ölebilirdi."

Mahmut Tat’ın avukatının aktardığına göre, sağlık nedeniyle tahliye olmazsa, Tat’ın aldığı cezanın yatarı 4 yıl 6 ay.