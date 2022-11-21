İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
AA'nın haberine göre "Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası yansıtılması nedeniyle" bakanlığa çağrılan büyükelçi kınandı.
İsveç'in Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
Türkiye İsveç'in Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. 355422
Haber Merkezi
İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
AA'nın haberine göre "Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası yansıtılması nedeniyle" bakanlığa çağrılan büyükelçi kınandı.