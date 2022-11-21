İsveç'in Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Türkiye İsveç'in Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. 355422

Haber Merkezi

İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

AA'nın haberine göre "Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası yansıtılması nedeniyle" bakanlığa çağrılan büyükelçi kınandı.

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