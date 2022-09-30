Türkiye ile NATO üyeliği konusunda müzakerelere devam eden İsveç hükümeti, Türkiye'ye yönelik silah satışı ambargosunu kaldırdı.
Silah satışına yönelik ambargonun kaldırılması İsveç'e NATO'ya üyeliğine onay için sunulan şartlarından biriydi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsveç Türkiye'ye silah ambargosunu kaldırdı
İsveç, savunma ürünlerinin ihracatında Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu kaldırdı.
Haber Merkezi
Türkiye ile NATO üyeliği konusunda müzakerelere devam eden İsveç hükümeti, Türkiye'ye yönelik silah satışı ambargosunu kaldırdı.
Silah satışına yönelik ambargonun kaldırılması İsveç'e NATO'ya üyeliğine onay için sunulan şartlarından biriydi.