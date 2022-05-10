İsveç Savunma Bakanı: NATO'ya katılmak İskandinavya'nın savunmasını güçlendirir

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist bugün ülkesinde bir radyoda verdiği demeçte, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olması halinde İskandinavya bölgesinin savunma kabiliyetinin gelişeceğini söyledi. Hultqvist yaptığı açıklamada, iki ülkenin de NATO'nun ortak savunma planlamalarına izin vermesi durumunda bölgenin savunmasının daha güçlü bir konumda olacağını söyledi.

İsveç'te iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti'den Savunma Bakanı Peter Hultqvist, "(İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılırsa) birbirimizin güçlerini ve avantajlarını kullanmamız, birbirimizi tamamen tamamlamamız ve ayrıca operasyonel planlama yapmamız gibi bir etki olacaktır. Öyleyse, bunun etkisi birlikte daha güçlü olmamız olacak. Bu ancak NATO'ya katılmayı seçersek gerçekleşebilecek bir şey." dedi.

İsveç'in halihazırda İskandinavya'da bulunan komşu ülkelerle savunma anlaşmaları bulunurken, İskandinavya'daki diğer ülkeler olan Danimarka, Norveç ve İzlanda ise NATO'ya üye.

Finlandiya'nın bu hafta içerisinde NATO'ya üyelik için başvuruda bulunacağı bekleniyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO üyeliğine ilişkin kararı 12 Mayıs'ta açıklayacağını duyurmuştu.