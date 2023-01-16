İsveç Savcısından 'Erdoğan kuklasına' ilişkin açıklama: Soruşturma başlatmama kararı aldım

İsveç Savıcısı Lucas Eriksson, İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan belediye binası önünde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklanın ayaklarından direğe asılmasına ilişkin görüntülere dair soruşturma başlatmayacağını açıkladı.

T24'ün haberine göre; İsveç gazetesi Aftonbladet'e konuşan Eriksson, yapılanların İsveç yasalarına aykırı olmadığını söyledi.

Eriksson, "Dosya masama hakaret diye geldi, ancak ben hakaret teşkil edecek ağırlıkta bir şey göremedim. Bu yüzden de bir ön soruşturma başlatmama kararı aldım" dedi.

Söz konusu eylemin ardından İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış, birçok Türk yönetici konuya ilişkin açıklamada bulunmuş ve Erdoğan ise görüntülerde yer alan kişiler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.